Registration for the ASMCF Conference 2024 (Southampton)

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour la Conférence ASMCF 2024 intitulée "Avenirs Transnationaux", qui se déroulera à Southampton les 5 et 6 septembre 2024.

Afin de réserver votre place, nous vous invitons à vous inscrire avant le 16 août 2024 en utilisant le lien Eventbrite suivant : https://www.eventbrite.com/e/asmcf-2024-transnational-futuresavenirs-transnationaux-registration-947893162967

Sara Mechkarini & Julia Ribeiro

Joint Conference Support Officers - ASMCF 2024

—

The registration is now open for the 2024 ASMCF Conference "Transnational Futures", which will be held in Southampton on September 5-6, 2024.

To secure your spot, we kindly request you to register by August 16, 2024. Please use the Eventbrite link provided below to complete your registration: https://www.eventbrite.com/e/asmcf-2024-transnational-futuresavenirs-transnationaux-registration-947893162967.

Sara Mechkarini & Julia Ribeiro

Joint Conference Support Officers - ASMCF 2024