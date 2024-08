Laurie Ann Paul, Ces expériences qui nous transforment

Traduit de l’anglais par Stéphane Dunand et Sébastien Réhault

Fonder une famille, choisir une carrière, changer de religion : nous ne cessons de prendre des décisions qui déterminent notre situation future et façonnent notre identité. Prendre de telles décisions nécessite d’évaluer nos options en imaginant ce que serait notre avenir une fois la décision prise. Or, ce livre soutient que, dans les cas où ces choix impliquent des expériences radicalement nouvelles, susceptibles de transformer notre vie, nous sommes confrontés à un problème tout à fait singulier : en réalité, nous ne pouvons presque rien savoir de ce que nous ressentirons lorsque nous vivrons ces expériences. Dès lors, comment prétendre décider rationnellement de notre existence ?

En s’appuyant sur de nombreux exemples et en puisant dans des travaux récents issus de la théorie de la décision, des sciences cognitives, de l’épistémologie et de la philosophie de l’esprit, L. A. Paul propose une théorie rigoureuse de « l’expérience transformatrice », qui éclaire d’un jour nouveau à la fois la manière dont nous faisons l’expérience du monde et notre capacité à décider de notre avenir.

—

On peut lire sur laviedesidees.fr un article sur cet ouvrage :

"Comment peut-on être un vampire ?", par Jean-Marie Chevalier (en ligne le 8 juillet 2024)

Nous ne savons pas s’il est bien d’être un vampire. Il faudrait, pour s’en convaincre, rencontrer d’anciens humains devenus vampires qui nous expliqueraient les avantages de leur nouvelle vie. Mais les croirait-on pour autant ?