Cédric Passard

Les Usages politiques de l’insulte

Paris, Classiques Garnier, Rencontres, 2024

Le présent volume montre la pluralité des formes et des usages politiques de l’insulte dans la période contemporaine et sur des scènes variées. Il s’agit d’analyser tant les logiques du recours à ce registre déprécié et souvent sanctionné que ses modes de réception et ses effets sur le champ politique.

Table des matières…