Derek Parfit, Les raisons et les personnes

Traduit par Yann Schmitt

« Jusqu’au siècle actuel, l’essentiel de l’humanité vivait dans de petites communautés. Ce que chacun faisait pouvait n’affecter qu’un petit nombre de personnes. Mais les conditions ont changé. Nous pouvons produire des effets réels, bien que faibles pour chacun, sur des milliers ou des millions de personnes. Nous pourrions penser que c’est permis parce que les effets sur chaque personne une à une seront infimes ou imperceptibles. Si nous le pensons, ce que nous ferons sera souvent bien pire pour tous pris globalement.

La vérité est-elle déprimante ? Je la trouve libératrice et consolatrice. Quand je croyais que mon existence était celle d’un ego, je me sentais prisonnier de moi-même. Ma vie ressemblait à un tunnel de verre à travers lequel je me déplaçais de plus en plus vite chaque année et au bout duquel se trouvaient les ténèbres. Quand j’ai changé de conception, les parois du tunnel ont disparu. Je vis maintenant au grand air. Il existe encore une différence entre ma vie et celle des autres personnes, mais elle est moindre. Je me soucie moins du reste de ma propre vie et plus de la vie des autres. »