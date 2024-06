Roman 20-50, n° 77 : " L.-F. Céline. Manuscrits inédits"

Édité par Régis Tettamanzi, Bernabé Wesley

En 2021, la découverte des manuscrits inédits de Louis-Ferdinand Céline, sans équivalent dans l'histoire littéraire, a constitué un événement littéraire majeur. Après un travail éditorial considérable, deux romans inédits, Guerre et Londres, sont parus en 2022. Une légende d’inspiration médiévale, La volonté du roi Krogold suivie de La légende du roi René, est parue en 2023. Le texte de Casse-pipe, publié de manière partielle en 1948, révisé et augmenté de quatre séquences dans le tome III de l’édition Pléiade de 1988, a, lui, été intégré dans l’édition Pléiade de 2023 dans une version augmentée des fragments d’un état primitif du texte publié en 1988 et de scènes découvertes dans les manuscrits retrouvés.

Cette actualité éditoriale d’un auteur qui, mort en 1961, continue de publier des textes inconnus, a donné lieu à la refonte de deux volumes de la Pléiade. Elle a déjà considérablement changé l’idée que nous nous faisons d’une des œuvres les plus importantes de l’histoire du roman français au XXe siècle et va décider en partie du cours que prendront les études céliniennes dans les années à venir.

Le dossier L.-F. Céline. Manuscrits inédits qui paraît aujourd’hui dans le numéro 77 de la revue Roman 20-50 constitue le premier ensemble d’analyses portant exclusivement sur les manuscrits inédits de l’auteur. Il rassemble des spécialistes internationaux de Céline qui, alors qu’ils croyaient légitimement connaître l’œuvre, ont travaillé sur des textes inconnus. Les lecteurs de Céline y trouveront des analyses documentées qui, au-delà de l’aventure éditoriale que représentent ces manuscrits, proposent un examen informé et précis de leur nouveauté, et évaluent son importance à l’égard de l’ensemble de l’œuvre.

Prochainement accessible en ligne via Cairn…