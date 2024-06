9e et dernière séance du Séminaire Littéraire des Armes de la Critique : Vies d’autrices, reproduction littéraire & science-fiction : approches matérialistes d’objets singuliers (Paris)

9e et dernière séance du Séminaire Littéraire des Armes de la Critique

Vies d’autrices, reproduction littéraire & science-fiction : approches matérialistes d’objets singuliers

Séance organisée par Marion Leclair &Mathilde Roussigné

Vendredi 14 juin 2024, 14h30-17h

La dernière séance annuelle du Séminaire Littéraire des Armes de la Critique (SLAC) aura lieu vendredi 14 juin 2024, de 14h30 à 17h, en salle de séminaire Cavaillès au 3e étage du 29, rue d'Ulm 75005. Elle sera consacrée aux approches matérialistes de trois objets singuliers : vies d’autrices, reproduction littéraire & science-fiction. Nous accueillons trois interventions : celle de Margot Irvine sur les biographies de trois générations de femmes de la famille Cladel, celle de Mathilde Roussigné sur l'élaboration d'une théorie de la reproduction littéraire, et celle de Marion Leclair sur les rapports entre marxisme et science fiction. Les exposés seront suivis d'une discussion avec le public. Vous trouverez les résumés ci-dessous. Le séminaire est ouvert à toutes et à tous.



Résumés:

Margot Irvine, (University of Guelph - Canada) : “Collaboration et transmission: Julia Cladel, Judith Cladel, et Dominique Rolin”

Depuis Thinking Through the Mothers : Reimagining Women’s Biographies (Beizer, 2009), des biographes féministes (Hawthorne, 2013 ; Mesch, 2020 ; Larson, 2022) ont proposé des méthodologies utiles pour étudier les constructions du genre au XIXe siècle. Se pencher sur la vie des autrices nous permet de retracer l’impact du genre sur la manière dont elles cherchent à légitimer leurs écrits. Cette communication se concentrera sur les biographies de trois générations de femmes de la famille Cladel, sur ce qu’elles se transmettent les unes aux autres et sur les stratégies qu’elles adoptent pour faire carrière dans le champ culturel.

Mathilde Roussigné (Paris 3 – Sorbonne Nouvelle) : “Pour une théorie de la reproduction littéraire”

Face aux florissantes littératures dites « contextuelles » (Ruffel, 2010), « hors du livre » (Rosenthal, Ruffel, 2010 et 2018), « relationnelles » (Viart, 2019), « en activité » (Meizoz, 2018), « contemporaines » (Mougin, 2019) ou encore « arts littéraires » (Bisenius-Penin, Audet & Gervais, 2022 ; Audet 2023) de plus en plus analysées dans les études littéraires, cette proposition d’élaboration d’une théorie de la reproduction littéraire est envisagée comme un moyen de comprendre de manière unifiée des littératures qui entretiennent des rapports contradictoires avec les institutions de la production littéraire (décalages disciplinaires, interrogation des supports, critique institutionnelle, déconstruction des répartitions actancielles de la chaîne de production littéraire).

Marion Leclair (Université d’Artois) : “À propos de Red Planets, Marxism and Science Fiction”

L’exposé veut prolonger les réflexions entamées lors de la séance de juin 2023 consacrée au marxisme et à la science-fiction, en proposant une lecture des essais réunis par Mark Bould et China Miéville dans Red Planets: marxism and science fiction (Pluto Press, 2009), au prisme de quelques grandes questions qui traversent le recueil – celle d’une définition marxiste du genre et du corpus corrélé, du rapport entre théorie marxiste et littérature science-fictionnelle, et des modalités (parfois contradictoires) d’un effet politique de la science-fiction, qui rejouent en partie les débats de l’entre-deux-guerres entre réalisme et modernisme.