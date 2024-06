Journées d'étude 2024 de la Fédération des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires (IMEC, Caen)

La Fédération nationale des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires

Journées d’étude 2024 en Normandie

La Fédération nationale qui regroupe et représente officiellement la plupart des maisons d’écrivain, musées littéraires et associations d’amis d’auteurs tiendra ses journées d’étude 2024 en Normandie du 20 au 22 juin prochains. En même temps sera lancée la nouvelle version du livret de présentation du réseau normand des maisons d’écrivain élargi à trois partenaires d’importance (le Centre Culturel international de Cerisy-la-Salle, l’Institut mémoires de l’édition contemporaine et le Moulin d’Andé).

Le colloque du premier jour sur le thème Le génie des lieux, entre patrimoine et création sera décliné sous forme de tables rondes, l’une autour des « Archives & recherches » et l’autre consacrée à « La création, la muséographie & les résidences d’auteurs ». Accueilli à l’Institut mémoires de l’édition contemporaine (Imec), lieu patrimonial et archivistique d’exception, il s’annonce très prometteur. Lui succèderont deux journées de visites :

- Vendredi 21 juin : parcours dans l’Orne sur les traces de la Comtesse de Ségur (disparue il y a tout juste 150 ans), du philosophe Alain qui aimait rappeler ses racines percheronnes et du prix Nobel de littérature Roger Martin du Gard qui vécut au château du Tertre près de Bellême.

- Samedi 22 juin : itinéraire consacré le matin à la Francophonie à travers la figure de Léopold Sédar Senghor, citoyen de Verson pendant une vingtaine d’année, et l’après-midi à l’atmosphère Belle-Époque contemporaine de Marcel-Proust avec la Villa du temps retrouvé à Cabourg.

—

Informations et contacts



maisonsecrivain@yahoo.com, +33 2 48 24 29 16,

Bénédicte Duthion, présidente et Thomas Ducongé, assistant de direction.