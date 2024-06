IA générative et création artistique : un colloque et une exposition

Symposium International DANS LE CADRE DE LA 11e ÉDITION DES BAINS NUMÉRIQUES ET DU RÉSEAU DES VILLES CRÉATIVES DE L’UNESCO

mer. 12 > ven. 14 juin

AUDITORIUM DES THERMES

87 Rue du Général de Gaulle

en accès libre sur réservation

Mercredi 12 juin

Modération : Lorenzo Kihlgren Grandi, David Fajolles, Vincent Gollain

Dans le cadre du Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030, la créativité est reconnue comme un moteur essentiel du développement durable urbain. Comment aborder ces défis à l’ère du numérique ? Pour nous éclairer sur cette question, Lorenzo Kihlgren Grandi, David Fajolles et Vincent Gollain donnent la parole à des intervenants nationaux et internationaux, tels que le Maire de Gwangju (Corée du Sud), la présidente des partenariats du Quartier des spectacles à Montréal (Canada) ou encore des Villes créatives. Ne manquez pas cette occasion de découvrir le nouveau visage culturel des villes de demain !

16h - 16h20 : La créativité numérique pour des solutions « glocales »

Invité : Lorenzo Kihlgren Grandi (Fondateur et Directeur du City Diplomacy Lab)

16h20 – 16h50 : Art et Tech : le projet de village innovant de la Préfecture de Kyoto (Japon) et ATR

Invités : Hiroyuki Suzuki (Directeur général adjoint, représentant de l’Advance Telecommunications Research Institute International Kyoto, Makiko Tatsumi (Directrice du développement des affaires de l’ATR)

16h50 – 17h40 : La créativité numérique comme moteur de développement des territoires

Invité : Jean-Philippe Lefèvre (président de la Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la Culture (FNCC) et élu en charge de l’action culturelle de la Ville de Dole) - Élus et experts du Réseau des Villes créatives de l’UNESCO dans le domaine des arts numériques

Les représentants des 17 Villes créatives de l’UNESCO sont invités à présenter leur plan d’action et la manière dont la créativité peut être un moteur de développement durable.

17h40 – 18h30 : Villes créatives et coopérations internationales : de l’aide au développement à l’approche partenariale

Invités : Élus et experts du Réseau des Villes créatives de l’UNESCO dans le domaine des arts numériques

Jeudi 13 juin matin

Modération : Lorenzo Kihlgren Grandi, David Fajolles, Vincent Gollain

10h – 10h30 : Gwangju, en Corée du Sud : un modèle pour la ville de demain ?

Invités : Lee Kyung-Ho (Directeur du centre culturel Gwangju Media Arts Platform)

10h30 – 11h20 : L’espace public urbain comme laboratoire créatif

Invitée : Philippe Sueur (Maire de la Ville d’Enghien-les-Bains), Monique Simard, (Présidente des partenariats du Quartier des spectacles à Montréal (Canada) et de Quartier des spectacles international)

11h20 – 12h10 : L’innovation et les technologies immersives au service de l’attractivité des territoires

Invités : John Rose-Adams (Directeur créatif à XR Stories à l'université de York), Jérôme Duval (digital designer et créateur du projet « DreamCities »), Jérôme Duval (Digital designer et créateur du projet DreamCities), Daniel Kapelian (Directeur créatif du studio d’art contemporain OMA Space)

12h10 – 13h : Spectacle vivant et création numérique : Vers de nouveaux espaces virtuels ?

Invités : Compagnie Premier stratagème, Philippe Cohen Solal (Compositeur, cofondateur de Gotan Project et créateur du projet INSIDER-OUTSIDER), Alessandra Bogi (Responsable des productions chez LucidRealities, société de production dédiée aux écritures immersives)

Jeudi 13 juin après-midi

Modération : Ada Ackerman, Alexandre Gefen

Plongez dans l’univers fascinant de l’exposition Mirabil-IA, Comment l’IA métamorphose la création lors d’une après-midi d’échanges internationaux inédite. L’artiste français Paul Mouginot, alias aurèce vettier et son fondeur David de Gourcuff, le collectif espagnol Estampa, l’artiste grec Ilan Manouach et l’artiste japonais Nao Tokui présenteront leur vision passionnante de la manière dont l’IA redéfinit le vivant et la créativité. Une introduction incontournable au vernissage de l’exposition qui se tiendra le soir même.

14h30 – 15h20 : IA et métiers d’artisanat

Invités : Paul Mouginot, alias aurèce vettier (Artiste et ingénieur), David de Gourcuff (Fondateur de la Fonderie Fusions)

15h20 – 16h10 : Pour une pédagogie critique de l’IA

Invités : Marcel Pie Barba (Réalisateur d’animation, professeur à la Faculté des Beaux-Arts de Barcelone), Daniel Pitarch Fernández (Membre du collectif Estampa, professeur de Médias Audiovisuels et Théorie de l’Image à l’École d’Art et de Design de Tarragone)

Les membres du collectif espagnol Estampa, auteurs d’un ouvrage intitulé The Bad Pupil. Critical Pedagogy for Artificial Intelligences, proposent une approche critique des technologies numériques et partagent l’interprétation de leur oeuvre Espèces martiennes, présentée lors de l’exposition Mirabil-IA.

16h10 – 17h : L’art du portrait revisité par l’IA

Invités : Ilan Manouach (Artiste pluridisciplinaire), Alexandre Gefen (Directeur de Recherche CNRS et porteur

principal du projet CulturIA)

17h – 17h50 : Regard d'un DJ et musicien sur le futur de la créativité à l'ère de l'IA

Invité : Nao Tokui (Artiste, DJ, chercheur et professeur associé invité à l’Université Keio de Tokyo)

Vendredi 14 juin

Modération : Ada Ackerman, Alexandre Gefen

Alors que l’intelligence artificielle est au cœur de tous les débats, le Centre des arts et CulturIA explorent l’alliance entre IA générative et création artistique ! Tout au long de cette journée, artistes, chercheurs et représentants d’institutions présenteront la façon dont l’IA transforme les domaines de la musique, des arts visuels ou encore de la littérature. Comment faire face aux défis esthétiques, scientifiques, juridiques et éthiques que cette fusion soulève ? Une opportunité unique de participer à une réflexion approfondie sur l’avenir de la créativité à l’ère de l’IA.

10h - 10h30 : Comprendre les défis de l’IA dans l’art et la création

Invité : Alexandre Gefen (Directeur de Recherche CNRS au sein de l’unité « Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité », porteur principal du projet CulturIA)

10h30 – 11h20 : IA et art contemporain : vision artificielle et espaces latents

Invité : Antonio Somaini (Professeur de théorie du cinéma, des médias et de la culturel visuelle, Université Sorbonne Nouvelle, Membre Senior de l'Institut Universitaire de France)

11h20 – 12h10 : IA et création littéraire : simulation ou stimulation ?

Invité : Pascal Mougin (Professeur de littérature, Université Paris Cité)

12h10 – 13h : Quel futur pour l’IA dans la création musicale ?

Invité : SKYGGE a.k.a Benoit Carré (Membre expert du comité stratégique sur l’impact de l’IA auprès du ministère de la Culture)

14h30 – 15h20 : Esthétique et théories de l’IA dans les arts visuels

Invitée : Olga Kobryn (Maîtresse de conférences en études cinématographiques et audiovisuelles, Université Paris Cité)

15h20 – 16h10 : L'IA générative d’images et de controverses politiques

Invité : Valentin Goujon (Doctorant en sociologie, médialab de Sciences Po Paris)

16h10 – 17h : IA générative et droits d’auteur : quel cadre juridique ?

Invitée : Valérie-Laure Benabou (Professeure de droit privé à l’Université de Paris-Saclay / UVSQ, chercheuse au laboratoire sur le Droit des affaires et des nouvelles technologies de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

17h – 17h50 : Comment la science-fiction représente-t-elle la créativité de demain ?

Invité : Simon Bréan (Maître de conférence en littérature française, UMR CELLF XVI-XXI, Sorbonne Université)

Du 14 juin au 13 juillet au Centre des Arts d'Enghien : Exposition Mirabil-IA, comment l’IA métamorphose la créationCommisaires Ada Ackerman, Alexandre Gefen et Dominique Roland

avec des oeuvres d'aurèce vettier, Ilan Manouach, Entangled Others/Sofia Crespo, Taller Estampa, Primavera De Filipi et Nao Tokui

En s’appuyant sur les technologies les plus récentes, comme l’Intelligence Artificielle, les artistes renouvellent leurs pratiques et produisent des créations inattendues.L’exposition Mirabil-IA entend rendre compte de ce profond bouleversement de la création plastique, loin des discours quicraignent que les avancées dans le domaine de l’IA ne conduisent à une déperdition créative.L’exposition s’appuie en effet sur le travail d’artistes qui explorent tout à la fois le domaine de la création et des sciences et exploitent les potentialités de l’Intelligence Artificielle pour créer des assemblages inédits et stimulants. Des oeuvres qui peuvent nous troubler, en nous emportant dans la «vallée de l’étrangeté» et en nous proposant une vision alternative et poétique, parfois très éloignée de notre réalité.Sont ici mises à l’honneur des œuvres plastiques, vidéos et musicales qui montrent comment l’Intelligence Artificielle, bien employée, devient source d’une forme nouvelle de magie. Elles témoignent en effet de cette capacitéde cet outil à provoquer des associations étonnantes et donc à renouveler la créativité et à proposer de nouvelles manières d’explorer la nature, de classer le monde et d’orchestrer le savoir.Le postulat de départ qui a conduit à cette exposition est en effet que l’IA générative enregistre dans sa mémoire latente des myriades de formes qui représentent l’équivalent d’aujourd’hui des cabinets de curiosités d’autrefois. Les créations présentées ont en effet été choisies pour la parenté qu’elles présentent avec les objets jadis exposés dans ces fameux cabinets de curiosités. Apparus à la Renaissance pour célébrer la diversité du monde et la capacité de la nature à se réinventer en permanence, et très prisés au XVIIIe siècle, on retrouvait en effet dans ces étranges collections, toutes sortes d’éléments issus du règneanimal, végétal et minéral. Un imaginaire composite que l’on retrouvera aussi bien plus tard dans les collages d’André Breton ou les boîtes de Joseph Cornell.