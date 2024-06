Panégyriques de Jeanne d'Arc. Tome II. Orléans (1672-1939) (éd. Dominique Le Tourneau)

3 volumes répartis comme suit : Vol. I : 1759-1868. Vol. II : 1869-1904. Vol. III : 1905-1939.

Ces volumes inaugurent la publication d’un millier de panégyriques, dont 500 complets, prononcés en l’honneur de Jeanne d’Arc partout en France, et même à l’étranger. Ils rassemblent concrètement ceux d’Orléans que nous conservons, de 1672 à 1939. L’ensemble constitue une très riche galerie de portraits, souvent d’une qualité exceptionnelle, tributaire des circonstances historiques de notre pays qu’ils nous font revivre.

Les orateurs ne cessent de nous faire vibrer pour cette sainte guerrière et héroïne nationale, qui a réveillé le sentiment patriotique parmi les Français, et ils constatent que Dieu n’a rien fait de pareil pour aucun autre pays, manifestant ainsi une prédilection toute spéciale envers lui.

La figure de la Pucelle d’Orléans, tout à fait unique dans l’Histoire et exceptionnelle, en sort grandie. Comment une jeune paysanne qui ne sait ni A ni B, comme elle dit, qui ne sait pas monter à cheval et n’a nullement été exercée au métier des armes, devient chef de l’armée royale et accomplit toutes ses prédictions au pied de la lettre subjugue encore de nos jours.

La publication de ce recueil absolument unique, œuvre de préservation de notre patrimoine culturel, historique et religieux, s’achèvera en 2029, afin de marquer solennellement le sixième centenaire de l’épopée de la Vierge de Domremy.

Dominique Le Tourneau est prêtre de l’Opus Dei, membre de l’Académie Delphinale. Il collabore régulièrement à la Revue Jeanne d’Arc. Il est l’auteur de plus de 30 ouvrages et 200 articles scientifiques.

