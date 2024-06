Wauchier de Denain, Li Seint Confessor (éd. Ariane Pinche)

Pourquoi étudier les Seint Confessor de Wauchier de Denain ? Comment déceler l’originalité de cette œuvre composite issue de traductions de sources latines ?

Composé au début du XIIIe siècle, le recueil rassemble huit Vies de saints parmi les plus célèbres d’Occident, tels que Martin, Nicolas, Jérôme, Benoît ou encore Alexis. Ces Vies, soigneusement choisies, ne semblent pas destinées à un usage purement prédicatif, mais plutôt à charmer et divertir la cour de Flandre. À travers une composition raffinée, des liens étroits sont tissés non seulement entre les Vies elles-mêmes, mais aussi avec l’ensemble des œuvres de l’auteur. Ce recueil, peut-être le plus ancien existant en langue vernaculaire, en raison de son originalité, joue un rôle crucial dans l’évolution des légendiers médiévaux. La présente édition offre l’opportunité sans précédent de se plonger dans l’intégralité des Seint Confessor pour explorer leur richesse et leur complexité.

Ariane Pinche est chargée de recherche CNRS au CIHAM (UMR 5648) en études médiévales et en humanités numériques. Ses recherches portent sur les mécanismes de compilation dans les légendiers en langue vernaculaire.

Extrait de l'introduction...

Table des matières...

