Martin Kaltenecker (dir.), L’Écoute, de l’Antiquité au XIXe siècle. Une anthologie

L’Écoute, de l’Antiquité au XIXe siècle met en intrigue et en image des réflexions et témoignages sur l’ouïe et la perception des bruits, la psychologie de l’audition et ses affects, ou encore l’effet des œuvres nouvelles et des premiers sons enregistrés… En huit chapitres se dessine une grande histoire de la musique occidentale, reconsidérée à travers le filtre de l’écoute.

Autrices et auteurs : Catherine Broc-Schmezer, Isabelle His, Martin Kaltenecker, Sarah Nancy, Klaus Pietschmann, Théodora Psychoyou, Laurence Tibi, Gabrièle Wersinger Taylor, Vasco Zara.

