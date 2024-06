Anton Tchekhov, Un cas de pratique médicale et autres nouvelles (préf. de Jean-Michel Galano)

Anton Tchekhov (1860-1904) est mondialement connu pour son théâtre, qui demeure joué et apprécié en tous lieux du globe. Pourtant celui-ci n'occupe en fait qu'une place très réduite dans l'imposant massif des œuvres de l'auteur. C'est sa correspondance, passionnante et drôle, qui en constitue la plus grande part, suivie par ses nouvelles.

La réédition par les Éditions des Lumières du recueil de nouvelles Un cas de pratique médicale, qui n'était plus guère disponible, redonne toute sa place au regard pétillant et subtil de celui qu'on peut définir, d'abord et avant tout, comme un écrivain-médecin.

Dans une minutieuse préface, le philosophe Jean-Michel Galano souligne la pertinence du diagnostic proposé par le thérapeute quant aux symptômes qui agitent son pays. Ils s'incarnent dans les demi-gloires et les petites misères que vivent les personnages dont les destins nous sont ici contés : soldats, matrones, vieillards, étudiants, amoureuses, popes, moujiks et notables… Ces vingt-six textes courts brossent un tableau fabuleux de la Russie des villes et des campagnes à l'aube du XXe siècle.