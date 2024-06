Guillaume Morano, Les Chroniques de Dédale. Penser les nouvelles technologies

ChatGPT, métavers, vaccin à ARN messager, cellules IPS, deadbot… Dans le déferlement technique contemporain, nous nous trouvons souvent réduits à enregistrer l’existence de nouvelles réalités, sans jamais vraiment comprendre ce qu’elles sont, ni ce qu’elles nous font. Sortir de cette sidération exigera de parier sur l’existence d’un sens niché au cœur de ces dispositifs, et masqué le plus souvent par leurs fonctionnalités. Quelle distorsion les cellules IPS introduisent-elles dans le devenir ? Comment l’âme des morts nous apparaît-elle à l’aune des deadbots ? De quelle manière le métavers nous rapporte-t-il à la présence du réel ? Il s’agira de reconnaître chaque technique envisagée comme une matrice singulière de dévoilement, et de mettre celle-ci à portée de regard.

Guillaume Morano, agrégé de philosophie, est professeur en classes préparatoires. Il est l’auteur avec Pierre Dulau de L’Âge du Minotaure, Kimé, 2020.