Médiévales, n° 85 : "Évaluer, apprécier"

Sous la direction de Cândido da Silva Marcelo, Gravel Martin, Miceli Paola

Une équipe de médiévistes sud-américains présente un dossier historique original, décloisonné, qui se propose de comparer les procédures d’évaluation de l’expertise judiciaire, des échanges marchands et même de l’appréciation des personnes.

Auteur·ices : Audebran Justine, Bayard Adrien, De Ruysscher Dave, Filomena Coelho Maria, Gallon Florian, Miceli Paola, Torres Fauaz Armando, Piron Sylvain

Faire la preuve d’une coutume juridique suppose de la part du juge d’évaluer la crédibilité des témoins en fonction de leur condition sociale, de leur bonne réputation (fama), de leur qualité de voisin et de leur connaissance des faits. L’objectif de cet article est d’analyser cette procédure dans le cadre d’une enquête judiciaire menée en 1152 par Sancie, sœur du roi Alphonse VII de León et Castille. Cet article montre qu’au cours de la procédure, l’infante, en tant que juge, procède en permanence à une évaluation et à une estimation pour valider une coutume juridique. Par ailleurs, il révèle le rapport complexe entre la vocalité des témoignages, l’écriture du document – un diplôme écrit dans le monastère de Sahagun – et la production de la mémoire des institutions concernées.

Sommaire

01 Marcelo Cândido da Silva, Paola Miceli

Évaluer les personnes et les choses

02 Paola Miceli

Évaluer le témoignage et construire la vérité dans une enquête judiciaire (Royaume de León, xiie siècle)

03 Maria Filomena Coelho

La vérité évaluée par le témoignage : le cas des enquêtes d’Afonso II (Portugal, 1220)

04 Armando Torres Fauaz

L’expression boni homines / boni viri dans les codes juridiques et les sources judiciaires bourguignonnes au Moyen Âge

05 Marcelo Cândido da Silva

L’oikonomia et l’évaluation foncière à l’époque carolingienne

06 Adrien Bayard

Estimation de la valeur et de la production du sel en Aquitaine (IXe-XIe siècles)

Essais et recherches

07 Sylvain Piron

« Une dénommée Margonette ». Hypothèses sur les origines sociales de Marguerite Porete

08 Florian Gallon

Apostille à l’histoire d’un arabisme. Usages du terme mecelemo dans la Catalogne des Xe-XIIe siècles

09 Justine Audebran

Une histoire politique du culte de saint Kenelm dans l’Angleterre de la fin du Xe siècle

10 Dave De ruysscher

Les seigneurs d’Alost en Flandre (Xe-XIIe siècle) : nobles négociants ?

11 Notes de lecture