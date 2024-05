Paul Celan, Poèmes (trad. John E. Jackson)

Traduit de l'allemand et présenté par John E. Jackson.

« La place de Paul Celan en France aujourd’hui n’a rien de commun avec celle qui était la sienne à sa mort en 1970. Pourtant, malgré l’existence de traductions de plus en plus nombreuses, il m’a semblé qu’un peu à la manière de ce qui se passait pour Hölderlin, le nom de Celan, ou si l’on préfère l’aura qui entoure ce nom tendait à prendre la place d’une connaissance plus précise de sa poésie. C’est pourquoi, outre un choix de textes assez large, j’ai voulu cette fois offrir au lecteur une documentation suffisante pour qu’il puisse comprendre le contexte dans lequel cette oeuvre a vu le jour. De Czernowitz à Paris en passant par Vienne, de l’amour pour l’allemand transmis par la mère à la réappropriation juive de cette langue, devenue entre-temps la langue de ses bourreaux, les poèmes de Celan retracent le chemin de l’une des oeuvres poétiques majeures de l’après-guerre en Europe. » (John E. Jackson).

Né le 23 novembre 1920 à Czernowitz et mort à Paris à 1970, Paul Celan est considéré comme l’auteur d’une des oeuvres poétiques les plus décisives de la seconde moitié du XXe siècle. Son influence sur la création poétique et littéraire, mais aussi sur la pensée philosophique, s’impose jusqu’à aujourd’hui avec une force incomparable.