Études de lettres, n° 323 (2024/1-2) : "FLE: français langue en expérience(s)" (dir. Stéphanie Pahud, Magali Cécile Bertrand)

S’approprier le français est une aventure: ce volume offre un éclairage ample et pluriel sur les manières de mobiliser l’expérientiel dans son enseignement-apprentissage. Les différentes contributions – théoriques, réflexives et/ou créatives – restituent des expériences aussi bien d’étudiants et d’étudiantes allophones que de spécialistes dont les points de vue sont situés en didactique du français langue étrangère ou dans l’une de ses disciplines contributoires (linguistique, sociolinguistique, études littéraires, musicales et théâtrales, anthropologie).

Cette réflexion pluridisciplinaire et chorale sur la notion d’expérience s’offre par ailleurs comme une opportunité de (res)saisir plusieurs autres notions connexes particulièrement importantes dans le contexte éducatif contemporain: l’action, la créativité, la voix, la réflexivité, la sécurité linguistique ou encore la confiance se trouvent au cœur des attentions des protagonistes du présent ouvrage.

—

Stéphanie Pahud

Introduction [Texte intégral]

Louis de Saussure

Aimer une langue: de l’expérience linguistique à l’attachement [Texte intégral]

Louis de Saussure, Joséphine Stebler et Maria Bagyan

Perspectives en conversation sur l’expérience. Entretien avec Louis de Saussure et Joséphine Stebler [Texte intégral]

Raphaël Baroni

L’expérience immersive de lecteurs allophones en contexte académique [Texte intégral]

Justine Favre

Raconter l’expérience du sujet plurilingue, biographies langagières en bande dessinée [Texte intégral]

Arnaud Buchs

Lire la métaphore: une expérience de l’altérité [Texte intégral]

Yves Érard

La chanson comme expérience [Texte intégral]

Magali Cécile Bertrand

«Prendre voix»: une expérience de paysage sonore en classe de FLE à l’université [Texte intégral]

Alain Ausoni

Comprendre couramment: expériences d’apprenants, d’enseignants, de linguistes et de didacticiens [Texte intégral]

Stéphanie Pahud

Se faire son accent «comme chaque violoniste est obligé de se faire son son»: expérience poéthique de l’accent [Texte intégral]

Sinem Kilic et Camille Vorger

Expériences muséales et sensorielles en français langue étrangère [Texte intégral]

Jonathan Durandin et Catherine Flütsch

Les expériences théâtrales au bénéfice de l’apprentissage du FLE [Texte intégral]

Angelica Araujo, Magali Cécile Bertrand et Stéphanie Pahud

Le récit d’expérience(s) comme média didactique attentionnel [Texte intégral]

Anne-Lise Delacrétaz

Lettres à nos langues [Texte intégral]

Myriam Détraz

Comme une lettre à la poste! Une lettre à sa langue pour conjurer l’insécurité en français langue étrangère [Texte intégral]

Camille Roelens

Perspectives conclusives. Expériences démocratiques de la langue, gestes tocquevilliens et autonomie [Texte intégral]

—

