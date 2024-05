Oury Goldman, L'empreinte des lointains

Au XVIe siècle, le mouvement d'expansion européenne dans le monde, accompagné d'un accroissement des circulations de biens et d'individus à des échelles jusqu'alors inédites, a modifié le rapport que les Européens entretenaient avec le globe et suscité la production d'une série d'écrits consacrés aux espaces lointains, imprimés dans diverses langues européennes. Ce livre examine la traduction et la publication en français de plusieurs ouvrages italiens, espagnols et portugais, imprimés à Paris et à Lyon au milieu du XVIe siècle, traitant aussi bien de l'Amérique que des Indes orientales ou de l'Afrique. Il s’agit de réévaluer l’empreinte matérielle et culturelle laissée par ces lointains dans une France souvent décrite comme étant peu intéressée par les territoires extra-européens, au moment où le royaume bascule dans les guerres de religion. L'étude de ces traductions fournit un éclairage neuf sur la construction du récit des « grandes découvertes » à la Renaissance et explore l’impact qu’ont eu ces ouvrages sur les sociétés qui les produisent, les manipulent et se les approprient.

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE DÉLIMITER LES LOINTAINS

Chapitre premier. LA CONSTRUCTION ÉDITORIALE ET SAVANTE DES LOINTAINS

Délimiter les lointains

Compiler et lire ensemble les lointains

Chapitre II. 1550 OU LA DÉCENNIE DES INDES DANS LA LIBRAIRIE FRANÇAISE

Temporalité et lieux des productions éditoriales sur les lointains

La vague des traductions au milieu du XVIe siècle

DEUXIÈME PARTIE TRADUIRE LES LOINTAINS

Chapitre III. POLITIQUES ÉDITORIALES ET LOGIQUES D'ATELIERS

Publier les deux Indes dans la boutique parisienne de Michel de Vascosan

Les lointains: des lectures divertissantes chez les libraires du Palais ?

Lyon et les productions éditoriales sur les lointains

Chapitre IV. SAVANTS, COURTISANS ET MARINS DANS LA PRODUCTION DE SAVOIRS SUR LE MONDE

Les lointains dans le milieu universitaire et les institutions de savoir

Les transformations du paysage savant sous François Ier et Henri II

La cour et les institutions de la monarchie comme lieu de savoir

Où sont les milieux maritimes et marchands

Chapitre V. RELOCALISER LES LOINTAINS. LE TRAVAIL DE LA TRADUCTION À L'OEUVRE

Les langues de la traduction

Redéfinir la géographie du monde et ses lointains

La traduction comme dispositif de repérage

Cartes et illustrations et les pouvoirs de la figuration

La traduction comme inflexion ?

Les périls de la traduction

TROISIÈME PARTIE MANIPULER LES LOINTAINS

Chapitre VI. LES TRADUCTIONS DANS LES BIBLIOTHÈQUES: RAPPROCHER LES LOINTAINS

Les traductions dans les bibliothèques physiques

L'ordre des savoirs et la place des nouveaux horizons

Les boutiques des librairies comme bibliothèques de lointains

Chapitre VII. CONTROVERSES POLITICO-RELIGIEUSES ET NOUVEL IMAGINAIRE GÉOGRAPHIQUE

La leçon politique des lointains

Les usages polémiques des lointains par les catholiques intransigeants

Chapitre VIII. HIÉRARCHIES DES PEUPLES ET SCANSIONS DE L'HISTOIRE

La barbarie et la sauvagerie en question

Les conséquences des connexions mondiales

CONCLUSION

ANNEXES

LISTES DES FIGURES

ABRÉVIATIONS

BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES

INDEX