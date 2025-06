Natacha Lafond

André Gide et la Poésie. Visions poé(li)tiques

Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque gidienne », n° 34, 2025.

André Gide, plus connu comme romancier et écrivain engagé, fut aussi un poète novateur. Dès 1891 avec Les Cahiers et Les Poésies d’André Walter, il affronte la « Crise du vers » en adoptant la prose poétique, liant art et engagement moral. Poète philosophe et moraliste, il fait de la poésie un acte de combat et de tolérance. Sa vision, fondatrice de La NRF, allie style, genre et exigence. Cosmopolite, humaniste, socialiste et libérale, sa poésie mêle profondeur et élégance.

Table des matières…

—

Existe également en version reliée - EAN 9782406180340 - au prix de 98 EUR