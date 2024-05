Lili Grün, Tout est jazz !

Traduction de Sylvaine Duclos

Publié avec le soutien de la République fédérale d'Autriche

La jeune comédienne Elli a tout pour elle, sauf son époque. Au tournant des années 1930, le merveilleux et monstrueux Berlin brûle bien des rêves. Avec un porte-monnaie aussi vide que ses désirs sont pleins, Elli veut croire en son destin. Et l’amitié de toute une clique de désaxés l’aide à ne pas renoncer. Face au manque d’avenir et au chomage de masse, ils décident d’ouvrir leur propre cabaret : le Jazz ! Et si cette folie rencontrait le succès ?

Écrit sur un rythme trépidant, Tout est jazz ! conte les illusions perdues et toujours retrouvées d’une jeune femme qui se bat contre son temps.

Née en 1904 en Autriche dans une famille juive, Lili Grün vit le tourbillon des années folles en côtoyant les scènes d’avant-gardes viennoises et berlinoises. Ces expériences font la matière du roman Tout est jazz ! qui connaît un immense succès lors de sa publication. Mais l’annexion de l’Autriche à l’Allemagne nazie brise sa vie. Au printemps 1942, elle est arrêtée, déportée et assassinée par les nazis.

Revue de presse

C'est frais, c'est combatif, c'est tendre, ça virevolte, c'est jazz !

Lucie, Librairie Le pied à terre, Paris

Tout est un jazz est un cabaret hurlant sa joie de se produire devant le public, chantant l'engagement total dans l'art, corps et âme, les yeux pleins de feux de la rampe. Une balade enthousiaste et impertinente !

Fabien, Decitre Grenoble

Tout sonne juste dans le beau petit roman de Lili Grün : le Berlin du début des années 30, ses cabarets, ses jeunes artistes crève-la-dalle – et pour cause, Lili Grün y était, pour ainsi dire aux premières loges, avant de publier son « Tout est Jazz » en 1933 et de tomber peu à peu dans l’oubli.

Elsa, Le bal des ardents, Lyon