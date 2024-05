Ligature, n° 27

Le nouveau numéro (n° 27, parution en juin 2024) de la revue Ligature propose comme thématique phare « Art typographique », visant différents aspects parmi lesquels une mise en page singulière, la visualisation de textes – accompagnés ou non par des images –, de leur sonorité et leur musicalité. Cette problématique est un contrepoint à l’idée de fusion texte et image dans le livre d’artiste. Pour préparer ce numéro, nous avons examiné les rares matériaux concernant le travail artistique en prenant en compte les tendances des deux siècles précédents. Les rapports entre le texte et l’image sont compliqués, et même, ils édictent les nouvelles règles du jeu bien visibles aujourd’hui dans l’art du livre et dans la pratique du livre de création.

Nous ouvrons ce numéro par un texte pastiche improvisant sur Das Glasperlenspiel, « Le Jeu des perles de verre », célèbre texte de Hermann Hesse écrit de 1931 à 1943. En énonçant ainsi le conflit art – société, nous émettons une remontrance concernant le livre d’artiste comme genre d’art autonome. Cette ligne de réflexion oriente tout le contenu de ce nouveau numéro.

Dans la première rubrique nous revenons au poète flamand Paul van Ostaijen, auteur avant-gardiste que nous avons déjà cité auparavant (cf. Ligature n°20, 2021). Cette fois, il s’agit de sa Lettre ouverte à Jos Léonard (traduction française par Jan H. Mysjkin), référençant son livre de 1921, Bezette Stad (« Ville occupée »), bien marqué par la « typographie rythmique ».

Nous publions l’article polémique de Serge Chamchinov intitulé « Le livre d’artiste et la théorie des erreurs » dans la rubrique « Revendication », suivi d’une déclaration du groupe international Sphinx Blanc « 33/2 » évoquant le phénomène de l’art visuel du livre d’artiste et la réception de cet art par la société contemporaine.

La rubrique « Poésie » parle du manuscrit Jubilate Agno, écrit par le poète anglais Christopher Smart en 1763 dans un asile psychiatrique (Saint Luke’s Home for Lunatics). Un fragment du poème –quelques lignes extraites du « For I will consider my Cat Jeoffry » –, fait l’objet d’une création récente du groupe Sphinx Blanc. Le livre d’artiste intitulé For Joeffry (collection « Fête des fous ») est donc un ouvrage poético-musical par référence au nom du compositeur anglais Edward Benjamin Britten.

La rubrique « Pratique » propose un protocole de correction pour les erreurs suscitées par des théories douteuses diffusées depuis les années 1997 dans la littérature critique à propos de l’imposition du terme « artist’s book » et de la « table rase » par rapport à la tradition du livre d’artiste à la française connue depuis le xixe siècle. Les recherches que nous mettons en accusation sont qualifiées par la revue de « hors usage », car elles viennent en contradiction de faits réels et font aussi remonter à la surface de la société des livres-éditions qui ne sont pas des livres d’artiste par nature.

En tant qu’exemple d’une œuvre s’inscrivant dans la tradition du livre d’artiste français proprement dit, nous publions dans la rubrique « Livre d’artiste » un fragment de Pages habillées d’Éluard (2023), ouvrage créé dans l’atelier d’Anne Arc et Serge Chamchinov autour du recueil de Paul Éluard de 1928, Défense de savoir.

La revue se termine par la rubrique « Inédit », où apparaît le travail original, fait pour la revue Ligature, en 2022, de l’artiste allemand Helmut Hannig sur la sculpture Le Baiser, d’Auguste Rodin. La revue publie aussi le poème de l’artiste Starke Worte zum Stein erweichen (« Des mots forts pour ramollir la pierre », traduction par Klaus-Dieter Wirth).

Ce numéro de la revue est dédié à la mémoire de François Da Ros (1941-2023), maître d’art (1998), typographe au plomb mobile, penseur et créateur des livres d’artistes

—

Sommaire

PrÉface

« Le livre d’artiste comme un méta Jeu. Le carré du cercle ». Improvisation sur le « jeu des jeux » d’Hermann Hesse, sous forme de pastiche.

premiÈre Rubrique : Art Typographique

Paul van Ostaijen. Lettre ouverte à Jos Leonard. Texte sur la typographie rythmique de la Ville occupée. Traduction par Jan H. Mysjkin.

DeuxiÈme Rubrique : REVENDICATION

« Déclaration 33/2 ». Précédée de l’essai de Serge Chamchinov, « Le livre d’artiste et la théorie des erreurs ».

TroisiÈme Rubrique : POÉSIE

Christopher Smart, Jubilate Agno. Texte explicatif avec pages issues du livre d’artiste For Joeffry du groupe Sphinx Blanc, 2023.

QuatriÈme Rubrique : Pratique

Livre d’artiste, Hors usage. Protocole de correction composé par le professeur des universités Reseg Has-Mish.

cinquiÈme Rubrique : Livre d’Artiste

« Pages habillées d’Eluard ». Poème issu du recueil Défense de savoir (1928). Livre d’artiste 2023 (extrait). Dessins par Serge Chamchinov & Anne Arc.

cinquiÈme Rubrique : INEDIT

Helmut Hannig. Pour « Le Baiser » d’Auguste Rodin. Texte, collage et dessins originaux d’après la sculpture 1881.

Comité scientifique de la revue Ligature (2024)

Caroline Bérenger. Docteur ès Lettres de l’université Paris-IV, chercheur et maître de conférences à l’université de Caen (France).

Serge Chamchinov. Artiste peintre, docteur ès Lettres de l’université Paris-VIII. Co-fondateur de l’Institut de recherches interdisciplinaires du livre d’artiste contemporain (France).

Felip Costaglioli. Poète, traducteur, professeur d’esthétique du Cinéma à l’université de St Cloud (États-Unis).

Louise Dupré. Poète, romancière, membre de l’Académie des lettres du Québec (Canada).

Pascal Fulacher. Docteur en Art et sciences de l’art de l’Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne, historien du

papier, du livre et de la reliure (France).

Stefania Iannella. Artiste peintre, maître ès Lettres de l’université Paris-IV, critique littéraire et polyglotte (Italie).

Jean-Nicolas Illouz. Professeur des Universités. Littérature française du XIXe siècle (France).

Jean-Claude Mathieu. Professeur émérite de littérature française moderne à l’université Paris-VIII Vincennes

St-Denis (France).

Zoé Monti. Docteure ès Lettres de l’université Sorbonne Nouvelle, historienne de l’art, éditrice (France).

Jan H. Mysjkin. Poète multilingue, traducteur (Paris, France/ Bucarest, Roumanie).

Yves Namur. Poète et médecin. Secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de littérature

françaises de Belgique.

Anna Samson. Poète, artiste peintre, docteur ès Lettres. Co-fondatrice de l’Institut de recherches inter-

disciplinaires du livre d’artiste contemporain (France).

Pierre Schroven. Poète, critique littéraire, formation de bibliothécaire documentaliste (Belgique).

Nicolaus Werner. Artiste plasticien, ancien professeur des beaux-arts à l’université de Mayence (Allemagne).