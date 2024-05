José Giovanni, Classe tous risques

Abel Davos est en cavale. Son dernier braquage en Italie a été un fiasco. Son associé et sa femme ont été abattus par des douaniers alors qu’ils accostaient en France.

Désormais seul et sans un sou, coincé à Nice avec ses deux jeunes enfants, il n’en est pas moins l’ennemi public après qui courent toutes les polices de l’hexagone. Pour se sortir de cette situation inextricable, Abel compte sur ses vieux amis du Milieu, plus ou moins rangés, mais à qui il a autrefois sauvé la mise…



En 1960, Classe tous risques est adapté au cinéma par Claude Sautet, dont c’est l’un des premiers films. Lino Ventura et le jeune Jean-Paul Belmondo (qui débute alors) incarnent avec talent cette histoire d’amitié et de trahison.

Lire un extrait…