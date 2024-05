Claudio Lagomarsini, La Bible française du XIIIe siècle.

La Bible du XIIIe siècle est la plus ancienne traduction française complète et littérale de la Vulgate. Produite à Paris vers le milieu du XIIIe siècle, elle se répand rapidement dans des milieux féminins : sa mention la plus ancienne (1274) évoque en effet la crainte d’interprétations inconvenantes, voire hérétiques, de la part des Béguines. Malgré son importance, cette translation demeure largement inédite. La présente publication tente de relancer le projet d’une édition complète, qui s’était arrêté à la Genèse. Claudio Lagomarsini a repris ici ce travail en éditant Ruth, Judith et Esther, soit les trois livres de l’Ancien Testament ayant pour protagonistes des femmes exemplaires. Il s’agit de courts livres narratifs dont l’étude est également intéressante pour examiner le développement de la prose française au cours du XIIIe siècle, qui vit aussi l'élaboration des grands cycles arthuriens et des premiers ouvrages historiographiques en prose.

TABLE DES MATIÈRES

Avant-propos

Introduction

Les livres de Ruth, Judith et Esther: de la Vulgate à la version française du XIIIe siècle

Tradition textuelle et classement des manuscrits

La traduction

Remarques sur la scripta du mn. B (BnF fr. 899)

Établissement et présentation des textes

RUTH

JUDITH

ESTHER

NOTES Ruth Judith Esther

GLOSSAIRE

INDEX DES NOMS PROPRES

BIBLIOGRAPHIE