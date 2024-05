Marie d'Agoult, Premières années (1806-1827)

Première parution en 2009

Édition de Martine Reid

«Je suis née à Francfort-sur-le-Main, vers le milieu de la nuit du 30 au 31 décembre de l'année 1805. Il règne en Allemagne une superstition touchant ces enfants de minuit, Mitternachtskinder, comme on les appelle. On les croit d'une nature mystérieuse, plus familiers que d'autres avec les esprits, plus visités des songes et des apparitions. Que le lecteur en soit juge : maintes fois, dans le cours d'une existence très éprouvée, je me suis vue avertie en des songes étranges, symboliques en quelque sorte, dont le souvenir me poursuivait sans j'y puisse rien comprendre, et qui s'appliquaient ensuite, le plus exactement du monde, aux événements, aux situations, aux dispositions nouvelles et imprévues de ma vie et de mon âme.»



Marie d'Agoult (1805-1876) ne doit pas seulement sa célébrité à sa longue liaison avec le compositeur Franz Liszt. Grande voyageuse, excellente musicienne, elle est l'auteur de plusieurs essais historiques et politiques, d'un roman ainsi que de poèmes, proverbes et nouvelles.