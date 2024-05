Programme national d'œuvres pour l'enseignement de français pour l'année scolaire 2024-2025 (France)

Programme national d'œuvres pour l'enseignement de français pour l'année scolaire 2024-2025

Classe de première de la voie générale

Objet d’étude pour lequel les œuvres sont renouvelées

Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle

Pierre Corneille, Le Menteur / parcours : mensonge et comédie.

Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour / parcours : les jeux du cœur et de la parole.

Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non / parcours : théâtre et dispute.

Objets d’étude pour lesquels les œuvres sont maintenues

La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle

Rimbaud, Cahier de Douai (aussi connu sous les titres Cahiers de Douai, Recueil Demeny ou Recueil de Douai), 22 poèmes, de « Première soirée » à « Ma Bohème (Fantaisie) » / parcours : émancipations créatrices.

Ponge, La rage de l’expression / parcours : dans l’atelier du poète.

Hélène Dorion, Mes forêts / parcours : la poésie, la nature, l’intime.

La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle

Rabelais, Gargantua / parcours : rire et savoir.

La Bruyère, Les Caractères, livres V à X / parcours : la comédie sociale.

Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (du préambule au postambule) / parcours : écrire et combattre pour l'égalité.

Le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle

Abbé Prévost, Manon Lescaut / parcours : personnages en marge, plaisirs du romanesque.

Balzac, La Peau de chagrin / parcours : les romans de l’énergie, création et destruction.

Colette, Sido suivi de Les Vrilles de la vigne / parcours : la célébration du monde.

—

Classe de première de la voie technologique

Objet d’étude pour lequel les œuvres sont renouvelées

Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle

Pierre Corneille, Le Menteur / parcours : mensonge et comédie.

Alfred de Musset, On ne badine pas avec l’amour / parcours : les jeux du cœur et de la parole.

Nathalie Sarraute, Pour un oui ou pour un non / parcours : théâtre et dispute.

Objets d’étude pour lesquels les œuvres sont maintenues

La poésie du XIXe siècle au XXIe siècle

Rimbaud, Cahier de Douai (aussi connu sous les titres Cahiers de Douai, Recueil Demeny ou Recueil de Douai), 22 poèmes, de « Première soirée » à « Ma Bohème (Fantaisie) » / parcours : émancipations créatrices.

Ponge, La rage de l’expression, de « Berges de la Loire » à « Le mimosa » inclus / parcours : dans l’atelier du poète.

Hélène Dorion, Mes forêts / parcours : la poésie, la nature, l’intime.

La littérature d’idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle

Rabelais, Gargantua, chapitres XI à XXIV / parcours : la bonne éducation.

La Bruyère, Les Caractères, livre XI « De l’homme » / parcours : peindre les Hommes, examiner la nature humaine.

Olympe de Gouges, Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (du préambule au postambule) / parcours : écrire et combattre pour l’égalité.

Le roman et le récit du Moyen-Âge au XXIe siècle

Abbé Prévost, Manon Lescaut / parcours : personnages en marge, plaisirs du romanesque.

Balzac, Mémoires de deux jeunes mariées / parcours : raison et sentiments.

Colette, Sido suivi de Les Vrilles de la vigne / parcours : la célébration du monde.

