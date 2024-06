Où en sommes-nous avec la servitude volontaire ?

La "servitude volontaire" est une formule mobilisée tant dans le champ universitaire que dans le champ intellectuel ou journalistique. Ses usages, vaguement référés au Discours de la servitude volontaire de La Boétie mais rarement appuyés sur une lecture précise de ce texte, prétendent situer la source de la domination dans le libre consentement de ceux qui la subissent. Mais cette formule au caractère oxymorique, presque provocateur, occulte le plus souvent les véritables causes de cette apparente volonté de servir. Les explications de ce phénomène, telles que le désir, la coutume, la soumission consentie, la domination symbolique, l'obsequium ou la jouissance dans la servitude, doivent permettre de comprendre ce qui apparaît sinon comme une monstruosité et une énigme. Un volume supervisé par Camille Chevalier et Jacques-Louis Lantoine aux éditions de l'ENS vient proposer une synthèse sur les Postérité, réappropriations et perspectives critiques de La servitude volontaire.