Keith Moser, Fake News in Contemporary Science and PoliticsA Requiem for the Real?

Ce livre transdisciplinaire enquête sur les profondes répercussions de la vie dans un monde post-vérité dans lequel les « faits alternatifs » et les affirmations de connaissances post-vérité, souvent à la limite de l'absurde, ont remplacé le réel dans l'imaginaire collectif de millions de personnes à travers la planète. À travers des discussions sur le déni du changement climatique, le mouvement anti-vaccination, l'insurrection du 6 janvier et la guerre Russie-Ukraine, cette étude explore la gravité de l'actuelle « infodémie », ou l'incapacité croissante d'une grande partie de la population à faire la distinction entre la réalité et les fausses déclarations, et l’impact déstabilisateur que cette infodémie a sur les modèles démocratiques de gouvernance dans le monde entier, coïncidant avec la montée des formes autocratiques de populisme.

Table of contents

Introduction

Pages 1-13

Climate Change Denial: An Ecocidal, Parallel Universe of Simulation

Pages 15-52

COVID-19 Vaccine Hesitancy: The Ongoing, Hyperreal Saga of a Deadly Epidemic and Infodemic

Pages 53-93

Alternative Facts Trump Reality: The Spectacular Anatomy of an Insurrection

Pages 95-138

The Baudrillardian “Discourse of the Good:” Putin’s False Flag Operation to Denazify Ukraine

Pages 139-174

Conclusion

Pages 175-196