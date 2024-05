Cécile Gagnon, Marie-Anne Casselot, Existantes. Pour une philosophie féministe incarnée

Préface de Diane Lamoureux

Remettre à l’ordre du jour des sujets traditionnellement boudés par la philosophie occidentale: voilà le mandat que se donne cet essai écrit à quatre mains par des philosophes féministes. Elles y dévoilent les dynamiques de domination à l’œuvre dans les concepts classiques tels que la raison, la justice ou l’autonomie, et remettent en question le prétendu sujet universel. Explorant une philosophie du quotidien, ancrée dans l’expérience sensible, les autrices tracent de multiples chemins vers une autre subjectivité politique. Ainsi se construit une pensée à la fois critique, vulnérable et incarnée, qui fait écho aux grandes idées qui traversent un champ en pleine effervescence.

Plusieurs théoriciennes sont ici présentées, notamment Simone de Beauvoir, Judith Butler, Elsa Dorlin, Kristie Dotson, Camille Froidevaux-Metterie, Emilie Hache, Patricia Hill Collins, Monique Wittig et Iris Marion Young.

Sommaire

Introduction : Décloisonner la philosophie

Une subjectivité multidimensionnelle : en finir avec le Sujet universel

Au-delà des dualismes : vers des sujets incarnés et vulnérables

Le care : vers des sujets relationnels et bienveillants

Naturalité et colonialité : vers des sujets ancrés dans la nature

Apprendre à se défendre : vers des sujets en sécurité

La justice épistémique : vers des sujets crédibles, entendus et reconnus

Conclusion