Situer l'expérience esthétique. Explorations critiques dans les arts audio-visuels et littéraires (Lausanne)

Journée d'étude de la Formation doctorale interdisciplinaire (FDi)

Faculté des lettres de l'Université de Lausanne

Jeudi 6 juin 2024 - 17h00 à 18h00

Avec Thèrèse Courau, Université Toulouse Jean Jaurès

Depuis au moins trois décennies, des penseur·euse·s de différents domaines ont insisté sur le caractère situé du savoir et de l’expérience. Les diverses approches developpées par ces chercheurs ouvrent une réflexion sur la création et la réception à partir de la relation que l’œuvre artistique et liittéraire entretient avec le milieu dont elle émerge, celui qui l’accueille et dans lequel le public se retrouve aussi.

Cette journée d'étude propose d’interroger la relation que l’œuvre construit avec le milieu dans lequel elle évolue, dans une perspective qui est tout autant écologique que médiologique.

Parmi d’autres, les questions suivantes sont susceptibles d’articuler la discussion au cours de la rencontre:

De quelle manière le support technique de l’œuvre influence son appréhension et sa compréhension? Est-ce que les transferts médiaux ont un impact sur l’œuvre littéraire, cinématographique, picturale, etc.?

Comment aborder, en tant que chercheur·e·s, l’expérience esthétique – comme matière de l’œuvre mais aussi l’expérience lectrice et spectatorielle – de façon critique ?

De quelle manière concevoir les multiples relations médiales entre œuvres littéraires et audio-visuelles? Ces questions ouvrent vers des pistes intermédiales, multimédiales, transmédiales ou encore vers des réflexions sur la rémediation.

Comment les enjeux de genre, race et classe peuvent-ils affecter une création et une lecture/visualisation située d’une œuvre déterminée ?

Que signifie et implique une critique littéraire, cinématographique ou artistique située ?

Voir le détail du programme…