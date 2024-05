Performance de No Anger : Quasimodo aux miroirs (Lyon)

Performance de No Anger : Quasimodo aux miroirs à l'Université Lyon 3 le 28 mai à 19h

Pour clôturer la journée d'études "Contre la scène. Contre ses normes", dans le cadre du Festival MERAKI #3, l'artiste No Anger présentera sa performance Quasimodo aux miroirs le mardi 28 mai à 19h. L'entrée est gratuite et la réservation conseillée : https://www.billetweb.fr/meraki-3

"En 1996, sortait le long-métrage Disney, Le bossu de Notre Dame. En 1998, était donnée la première de la comédie musicale, Notre Dame de Paris. Je suis unx enfant des années 1990 ; j’ai regardé ce dessin animé et écouté assidûment la comédie musicale. Pendant toute mon enfance, j’ai donc côtoyé le personnage de Quasimodo, rare représentation du corps handicapé disponible et je me suis peu à peu construitx avec cette narration.

J’ai toujours eu une relation ambivalente à Quasimodo : je m’identifiais malgré moi à lui, je craignais d’être lui, je ne voulais pas être lui. Ce personnage et ce qu’on disait de lui me hantait ; j’ai peu à peu appris à l’habiter et à l’aménager à ma guise. C’est ce cheminement que cette pièce décrira.

Comment, donc, Quasimodo m’a-t-il peu à peu appris à me croire un corps repoussoir ? Comment les logiques sociales, par le biais des productions culturelles, ont-elles façonné ma narration intime et construit mon rapport au désir ? Comment me suis-je déshabituéx de ces représentations-là ? Comment me réapproprier mon corps et réinventer sa narration ?"

Pièce théâtrale et chorégraphique. Durée : 1h15