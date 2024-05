Florence Andoka, Rouge Kusama

Rouge Kusama explore la vie d'une artiste radicale, provoquante qui par son corps et son œuvre a voulu remettre en question toutes les limites, a joué avec les interdits, et s'impose comme une créatrice rebelle dont l'œuvre explore la sexualité, le corps, le genre, la répétition et l'identité. Autant de thèmes que Florence Andoka explore à son tour en reparcourant la vie et l'œuvre de Yayoi Kusama. Avec Rouge Kusama, l'autrice célèbre la vie et l'œuvre d'une artiste inclassable et incontournable.