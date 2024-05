Dominique Bourg, Voix de la Terre. Douze portraits

Aucun des combats conduits par les pionnières et pionniers de la pensée écologique rassemblés ici n’est clos. Il est toujours impérieux de se battre pour la biodiversité, pour le climat, contre une exploitation éhontée des ressources minières et l’extractivisme, contre une chasse imbécile, contre la déforestation ou les boisements monospécifiques, contre l’agrochimie et ses pesticides, contre une croissance tous azimuts et de plus en plus destructrice, contre les iniquités environnementales, etc. Il est toutefois une différence fondamentale entre le contexte au sein duquel elles et ils ont pensé l’écologie et le nôtre : leurs pires craintes sont désormais en cours de réalisation. Cet état de choses ne rend pas le combat de nos pionnières et pionniers vain, mais plus urgent que jamais. Plus que jamais en effet la Terre exige qu’on se soulève pour elle et pour nous. Elles et ils ont exprimé parmi les premiers ce soulèvement.

Douze voix de la Terre sont ici réunies : Rachel Carson, Jean Dorst, Jacques Ellul et Bernard Charbonneau en un seul portrait, André Gorz, Alexandre Grothendieck, Ivan Illich, Hans Jonas, Bertrand de Jouvenel, Aldo Leopold, John Muir, Val Plumwood et Simone Weil.

Sommaire

Introduction

Rachel Carson

Jean Dorst

Jacques Ellul et Bernard Charbonneau

André Gorz

Alexandre Grothendieck

Ivan Illich

Hans Jonas

Bertrand de Jouvenel

Aldo Leopold

John Muir

Val Plumwood

Simone Weil