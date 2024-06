Ulysse à Paris

En 2024, les Jeux Olympiques se déroulent à Paris, mais on ne dit pas assez que ce sont aussi les 120 ans du Bloomsday (la journée du 16 juin 1904 dans Ulysse de James Joyce), qui tombe cette année le dimanche de la fête des Pères. Le roman collectif qui paraît dans la collection "Fiction & Cie" (Seuil), un nouveau Leopold Bloom du nom de Joseph Omer arpente un territoire de l'errance qui se situe dans la partie nord de la ville - du Tribunal de Paris, porte de Clichy, à la Villette, en passant par le quartier de la Goutte-d'Or, la gare Saint-Lazare - pour remonter vers Drancy, ou au Stade de France, ou encore à la basilique-cathédrale et sur l'île de Saint-Denis. On y retrouve quelques grandes figures de l'Odyssée (les Lestrygons, Charybde et Scylla, les Sirènes, le Cyclope, Nausicaa, Circé). Mais aussi un cheval de Troie, le retour à Ithaque, Pénélope, et la vengeance d'Ulysse… Un livre athlétique, peuplé et embarqué et certainement protégé, aussi, par une lointaine Athéna qui souffle à Télémaque : "Il est temps ! L'équipage t'attend. En route ! Il ne faut plus différer ton départ."

(Sylvia Beach and James Joyce à Paris, ca. 1923)