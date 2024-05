Rim Battal, X et excès

X et excès explore les zones d’ombre de l’ère numérique, où l’industrie du sexe a une place prépondérante. Comment celle-ci sculpte-t-elle nos corps et notre rapport à l’autre ? Dans une langue fouillée et inventive, Rim Battal s’attaque au discours dominant sur la sexualité, le couple et l’amour pour mieux en révéler les failles.

Ce faisant, elle ouvre un espace de réflexion sur l’art. De Cabanel à Mia Khalifa, de Samuel Beckett à Grisélidis Réal, elle tisse des liens entre poésie, pornographie et œuvres plastiques. Et dévoile ce que notre époque a de singulier et d’universel.

« J’ai envie d’habiter les zones de turbulences caractéristiques des orages, les zones d’ombre,

les angles morts, je veux percer à jour les points noirs, gratter les croûtes, déterrer les verrues – cautériser mes désirs au fer chaud des tiens. »

Rim Battal est née à Casablanca, au Maroc, en 1987 et vit à Paris depuis 2013. Ses livres ont paru chez LansKine, Supernova et au Castor Astral.

