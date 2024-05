Florian Bobin, Cette si longue quête. Vie et mort de d’Omar Blondin Diop

Cette si longue quête esquisse, à travers le fulgurant destin d’Omar Blondin Diop, le portrait d’une époque où l’impossible paraissait à portée de main. Omar Blondin Diop, jeune philosophe sénégalais établi à Paris depuis une décennie, participe activement à la fièvre contestataire de Mai 1968 qui déferle sur la France gaulliste. Son engagement politique lui vaut de se faire expulser vers le Sénégal. Déterminé dans sa quête de liberté, Omar Blondin Diop retrouve son pays où il fréquente la gauche révolutionnaire opposée au président Léopold Sédar Senghor. Son destin bascule avec l’arrestation de deux de ses frères dans l’affaire de l’attaque déjouée sur le cortège du président français Georges Pompidou en 1971.

Arrivé à la conclusion que seules les armes pourront les libérer, il part alors se former dans un camp de fédayins palestiniens en Syrie, rencontre les Black Panthers exilés en Algérie et se replie au Mali, où la junte militaire finit par l’arrêter pour le remettre au pouvoir sénégalais. En Mai 1973, Omar Blondin Diop, incarcéré depuis plus d’un an, succombe aux coups de ses geôliers à la prison de Gorée ; une mort présentée par l’État sénégalais comme un suicide par pendaison qui enflamme aussitôt la rue dakaroise et dont la mémoire ressurgit dans le Sénégal d’aujourd’hui.

Florian Bobin est né à Bruges en 1999 et vit à Dakar. Il est étudiant-chercheur en histoire à l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar. Ses recherches portent sur les luttes de libération et la violence d’État au Sénégal.