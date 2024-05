Comment penser et panser les douleurs de la Terre aujourd’hui ? (Lausanne)

Un colloque international interdisciplinaire organisé par la Section d’histoire de l’art de l'Université de Lausanne et le Mudac, qui réunit des spécialistes de différentes disciplines pour réfléchir aux émotions provoquées par l’urgence climatique et échanger autour des manières de les dépasser de manière créative.

Jeudi 23 mai 2024 - 8h00 au vendredi 24 mai 2024 - 17h00 - Synathlon 2420 - Mudac Lausanne

Comment envisager autrement nos rapports à la Terre et aux vivants ? Comment penser le monde dans le contexte actuel de l’urgence écologique ? Quels récits et quelles pratiques, notamment artistiques, ont émergé ? Comment s’engager vers des voies qui pensent les douleurs de la Terre et les dépassent ?

Ce colloque international interdisciplinaire, intitulé « Au-delà des douleurs de la Terre : Matières à penser, pratiques artistiques et engagements », réunira des spécialistes de diverses disciplines ainsi que des designers pour penser notre monde et la création face aux défis climatiques.

Il aura lieu les jeudi 23 mai et vendredi 24 mai 2024 à l’Université de Lausanne (bâtiment Synathlon, salle 2420) et au mudac (Plateforme 10, auditoire mudac-Photo Elysée).

Le programme comprend la conférence inaugurale (par vidéoconférence) de Glenn Albrecht, ancien professeur de développement durable à l’Université de Murdoch (Australie), auteur de l’ouvrage Les émotions de la Terre (2020), à qui l’on doit le néologisme « solastagia ». En partant du constat de cette détresse ressentie face aux urgences climatiques, ce colloque invite à dépasser cette « éco-anxiété » pour échanger autour de pistes de réflexion diverses et de croiser les approches.

L’après-midi du vendredi sera consacré aux travaux de doctorants et de doctorantes sur la notion plus générale d’engagement (inscription auprès de la CUSO).

