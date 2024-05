Sara Ahmed, Manuel rabat-joie féministe

Tes collègues lèvent les yeux au ciel en réunion dès que tu dis " sexisme " ou " racisme " ? Les blagues offensantes ne te font pas rire ? On te dit que tu es injuste quand tu signales une injustice ? L'atmosphère se tend dès que tu abordes certains sujets ? Si c'est le cas, tu es sans doute une rabat-joie féministe et ce manuel est fait pour toi !

Le terme " rabat-joie " est souvent utilisé pour critiquer les féministes : on pointe leur agressivité, leur tristesse, leur méchanceté, leurs frustrations, leur jalousie, leurs excès, leur impatience.

Les féministes voient le mal partout, détestent les hommes, ne savent pas s'amuser, cassent l'ambiance en soirée. En somme, elles pourrissent la vie des autres, elles " tuent " la joie de celles et ceux qui ne demandent qu'à vivre dans le bonheur.

Dans ce livre, Sara Ahmed prend au sérieux ces accusations et les retourne. Non. Le bonheur n'est pas toujours possible face à la brutalité envers les femmes, les queers, les personnes racisées et tant d'autres. Oui. Nous devons être prêt.es à déranger (y compris nos camarades féministes), à nous obliger les unes les autres à nous remettre en question. En s'apprenant à dire non, les rabat-joies féministes s'engagent dans un projet créateur de mondes. S'inscrivant dans l'histoire des féminismes trans, queers, handis et racisés dont il tire force et inspiration, le féminisme d'Ahmed est une célébration des pratiques, des savoirs, des peines et des joies rabat-joies.

S'inspirant de sa vie, de celle de ses lecteurices et de ses proches, Sara Ahmed allie la profondeur de la pensée à l'honnêteté et à l'intimité. Le Manuel rabat-joie féministe est à la fois le manifeste d'une communauté, un manuel de survie et une archive qui rassemble les voix de très nombreuses rabat-joies féministes.

Lire un extrait sur le site de la maison d'édition.

Note des traducteurices sur la graphie des genres

1. Introduction à la rabat-joie féministe

2. Survivre en tant que rabat-joie féministe

3. La rabat-joie féministe comme critique culturelle

4. La rabat-joie féministe comme philosophe

5. La rabat-joie féministe comme poète

6. La rabat-joie féministe comme activiste

Vérités rabat-joies, maximes rabat-joies, engagements rabat-joies et équations rabat-joies

Recommandations de lectures pour rabat-joies féministes

Groupe de lecture rabat-joie féministe. Des questions pour guider la discussion

Remerciements.