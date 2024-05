André du Bouchet, d’un siècle à l’autre. Colloque du centenaire (Paris)

L’œuvre d’André du Bouchet (1924-2001) fascine le lecteur par l’exigence avec laquelle il aura abordé l’expérience poétique. L’écho suscité par la singularité de son écriture mais aussi par la richesse de son dialogue avec les poètes et les artistes ne cesse de vivifier la poésie actuelle. Ouvert à l’Université de Birmingham par un premier volet consacré à la traduction, le colloque du centenaire d’André du Bouchet se conclura à Paris (Sorbonne Université et Maison de la Poésie) les 6 et 7 juin 2024, mêlant études, hommages et voix créatrices.

NB. Inscription au colloque obligatoire pour accéder aux bâtiments de la Sorbonne, en écrivant à thomas.augais@sorbonne-universite.fr

Programme

Jeudi 6 juin 2024 (Sorbonne, Salle des actes)

9h Accueil des intervenants

Ouverture du colloque par les organisateurs

Session 1 : « Poésie, diamant de la respiration » (premiers recueils)

9h15 Olivier Gallet (Sorbonne Université / CELLF) « Airs du premier du Bouchet »

9h45 Anne Gourio, (Université de Caen / LASLAR) « ‘Tout est grain sous le ciel’ : Sans couvercle, une poétique en germe »

10h15 Discussion

10h30 : Pause

Session 2 : Vision et connaissance (essais des années 1950)

11h Adrien Cavallaro (Université Grenoble Alpes / UMR Litt&Arts) « André du Bouchet parmi les voyants »

11h30 Alexis Audren (Poète) « André du Bouchet lecteur et critique de Hugo : pour une poétique de la réappropriation par le fragment et le négatif »

12h James Wishart (Teaching Fellow in French, King’s College London) « L’image entre poésie et philosophie dans les ‘Essais sur la poésie, 1945-1959’ d’André du Bouchet. »

12h30 : Discussion

13h : Pause déjeuner

Session 3 : Écrits sur l’art

14h30 Serge Linarès (Université Paris 3 / Thalim) : « La critique d’art d’André du Bouchet »

15h Sylvie Decorniquet (Docteur, Université Paris 3 / Thalim) : « André du Bouchet et Jean Hélion »

15h30 Martine Créac’h (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis / FabLitt) : « Dans la fraîcheur de son ressassement ». André du Bouchet devant Seghers »

16h Discussion

17h Table ronde : « André du Bouchet et la poésie contemporaine » (4 intervenants)

Animateur : Michel Collot (Université Paris 3 / Thalim) ; invités Esther Tellermann, François Rannou, Victor Martinez, Elke de Rijcke. Durée 1 heure.

Soirée lecture (Salle des Actes, 18h30)

La soirée proposera la lecture de poèmes d’André du Bouchet par Michel Collot. La poète Anne de Staël lira ses textes consacrés à André du Bouchet. Ces lectures seront ponctuées par la musique du luth de Jean-Luc Bresson.

Durée 1 heure.

Vendredi 7 juin 2024 (Sorbonne, Salle des Actes)

Session 4 : L’expérience poétique

9h Elke De Rijcke (Écrivain, traductrice / École Supérieure des Arts Saint-Luc / École de Recherche Graphique, Bruxelles) : « Écriture et vision. André du Bouchet revisited, d’un regard rétrospectif à un regard prospectif ― »

9h30 Victor Martinez (Université de Lille / CECILLE) : « Témoigner de Paul Celan : figures de la réticence dans un avant-texte d’André du Bouchet »

10h Discussion

10h30 : Pause

Session 5 : Philosophie, psychanalyse

11h Adnen Jdey (Docteur en philosophie de l’Université de Tunis, chargé de recherches F.R.S- FNRS, au sein du « Centre d’Études Phénoménologiques » - Université Catholique de Louvain. Chercheur associé à l’IMEC) : « Maldiney à l’écoute d’André du Bouchet : une phénoménologie de la scission »

11h30 Patrick Ffrench (Professor of French at King’s College London in the Department of Languages, Literatures and Cultures, and co-Director of the Centre for Humanities and Health at King’s) / Nigel Saint (Lecturer in French at the University of Leeds) : « La blancheur du support de l’air de la figure: André du Bouchet with Pierre Fédida »

12h Discussion



12h30 : Pause déjeuner

Session 6 : Matière de l’interlocuteur

14h Lucas Kervegan (Doctorant, Sorbonne Université / CELLF 19-21) : « Une relation aux frontières : langue française et langue(s) étrangère(s) dans le dialogue entre André du Bouchet et Francis Ponge »

14h30 Angelos Triantafyllou (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) : « ‘entaille sur entaille’ Du Bouchet et Bonnefoy, à la recherche de l'origine du poème »

15h : Didier Cahen (poète, essayiste et producteur radio) « André du Bouchet, à l’air libre (Truinas, 1998) »

15h30 : discussion et pause

16h : Corinne Blanchaud (université Cergy-Pontoise) et Gaspard Maume : Présentation-lecture de la correspondance entre André du Bouchet et Jean-Michel Raynard (éditions Le Bruit du Temps, 2023).

16h30 : « André du Bouchet et la peinture » : entretien de Thomas Augais avec Gilles du Bouchet (artiste)

17h : Discussion et clôture du colloque

20h : Soirée de clôture à la Maison de la Poésie

André du Bouchet : à haute voix

Lecture par Denis Podalydès

Avec Faustine de Monès (soprano) & Bretton Brown (piano)

Présentation par Thomas Augais

La poésie d'André du Bouchet convoque la voix, l’impose, l’affirme dans sa matérialité. Cette soirée permettra d'entendre cette voix, à travers de nombreux enregistrements réalisés au fil des années. Mais comme cette poésie a soif d'altérité, les textes seront aussi portés par une autre voix, celle de Denis Podalydès. Une voix parlée qui trouvera rebond, comme en écho, dans la voix chantée de la soprano Faustine de Monès, accompagnée du pianiste anglais Bretton Brown.

Lieu : Maison de la Poésie, 157 rue Saint-Martin, 75003 Paris

Avec le soutien de la Direction des Affaires Culturelles de Sorbonne Université

