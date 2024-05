Julie Bawin, Art public et controverses. XIXe-XXIe siècle

À une époque où les mots « censure » et « déboulonnage » sont régulièrement prononcés et alors que se multiplient les débats autour de la cancel culture, du wokisme et de l’appropriation culturelle, la question de l’atteinte portée aux œuvres d’art dans l’espace public apparaît comme centrale. Cette actualité, aussi brûlante soit-elle, s’inscrit en réalité dans une histoire longue et complexe que l’on peut faire débuter à l’ère des expériences iconoclastes de la Révolution française. Une histoire qui se poursuit au cours des deux siècles suivants avec des querelles d’ordre esthétique, moral et politique, l’art public cristallisant autour de lui des affrontements venus d’en haut comme d’en bas.

Ce livre est le premier à proposer une vue d’ensemble des controverses nées autour d’œuvres prenant place non pas dans les lieux sacrés et confinés de l’art, mais dans un espace censé être accessible à tout un chacun. Art public et controverses constitue ainsi un complément essentiel à l’étude de l’art public et une contribution originale aux interrogations très actuelles sur la censure.

