Laura Tatoueix, Défaire son fruit. Une histoire sociale de l'avortement en France à l'époque moderne

Interrogeant les discours théologiques et juridiques de l'époque moderne, Laura Tatoueix suit un parcours qui va de la fabrication canonique d'un péché mortel jusqu'à l'élaboration d'une catégorie criminelle sécularisée. S'y adossent alors des dispositifs répressifs qui peinent à distinguer l'avortement de l'infanticide: si l'avortement apparaît dans les archives judiciaires, il est toujours associé à d'autres crimes. De fait, il s'agit d'un acte tabou, souvent lié à la sexualité illégitime, et dont il faut chercher les indices entre les lignes avant qu'il se banalise au xviiie siècle, parallèlement à la contraception.Tout l'enjeu de ce livre est donc de dévoiler ce qui a longtemps été dissimulé, pour reconstituer un pan de l'histoire moderne, à travers l'histoire des femmes et celle du corps (des avortées, des foetus). L'historienne s'intéresse ici aux acteurs et actrices de l'avortement, aux conditions matérielles d'un acte qui se médicalise, tout comme aux modifications du regard porté sur ces femmes désormais érigées en victimes poussées à " défaire leur fruit ". En portant son attention sur les pratiques elles-mêmes, l'autrice appréhende l'avortement comme un phénomène social global, encadré par le secret, la rumeur et la dénonciation, lui-même soumis à des réalités de classes.

Sommaire :

Introduction

Première partie. Criminaliser l'avortement à l'époque moderne

Chapitre premier. Les enjeux spirituels et moraux de l'avortement

Chapitre 2. Punir l'avortement ? La construction d'un crime

Deuxième partie. La répression de l'avortement, entre normes et pratiques

Chapitre 3. L'avortement devant la justice : un crime insaisissable ?

Chapitre 4. De la pratique à la théorie. Dépasser l'édit d'Henri II Troisième partie. Un secret de femmes ? Pratiques, rites, savoirs

Chapitre 5. Choisir l'avortement : avortantes et avortés

Chapitre 6. Avorter et se faire avorter : savoir et savoir-faire

Chapitre 7. Les traces de l'avortement

Conclusion

Bibliographie