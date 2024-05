Régine Le Jan, Amis ou ennemis ? Émotions, relations, identités au Moyen Âge

L’opposition entre amis et ennemis, amitié et haine est universelle mais elle se décline sous des formes très diverses selon les sociétés, entre valeurs contraires et pratiques de médiation, émotions et relations. Dans les sociétés occidentales qui se sont développées sur les ruines de l’Empire romain, la guerre et l’honneur d’un côté, le christianisme de l’autre, ont été des facteurs d’identité collective et de puissants marqueurs sociaux. Selon les cas, les historiens ont décrit des sociétés de face à face, des sociétés de vengeance, mettant l’accent sur la faiblesse des régulations étatiques, ou au contraire des sociétés fluidifiées par l’amitié entre les élites et l’amour divin. Culture de la haine, de la violence ou culture de l’amour et du pardon ? Sociétés prédatrices ou sociétés du don ?

Ce livre refuse ces dichotomies réductrices, comme les oppositions genrées et sexualisées qui ont été introduites au XIXe siècle entre amour et amitié, sentiments (ou sensibilité) et relations, nature et culture. Conçu dans une perspective anthropologique et décentrée, il considère que la personne médiévale n’existe que par ses relations et ses identités multiples, superposables et interchangeables, avec les vivants et les morts, ici-bas et au-delà. Par une relecture des sources et des exemples concrets, le livre s’attache ainsi à faire comprendre comment les femmes et les hommes du haut Moyen Âge vivaient et exprimaient leurs relations affectives et comment ils pensaient leur monde.

Professeure émérite à l'université Panthéon-Sorbonne, Régine Le Jan s'intéresse en particulier à l’histoire des élites et des femmes avec une approche croisant histoire et anthropologie. Elle a notamment publié : Histoire de la France : origines et premier essor, 480-1180 (Hachette, 2000), Les Mérovingiens, (Presses universitaires de France, « Que sais-je ? », 5é éd., 2024).

"Pour en finir avec la violence et l'irrationalité du Moyen Âge", par Arnaud Fossier (en ligne le 4 mai 2024).

Parmi les idées reçues les plus tenaces concernant le Moyen Âge, figure en bonne place celle d’un monde violent, dans lequel guerres, rapines et meurtres faisaient loi. On ne peut pas vraiment dire que Game of Thrones ait permis au grand public – conscient néanmoins qu’il s’agissait d’heroic fantasy et non d’histoire – de changer d’imaginaire ou, mieux encore, de réviser ses conceptions. C’est précisément ce à quoi s’emploie magistralement Régine Le Jan dans Amis ou ennemis ? Émotions, relations, identités au Moyen Âge. Cette synthèse est d’une ampleur inédite, d’une amplitude chronologique, spatiale et documentaire époustouflante, comme seuls les historiens les plus aguerris peuvent en produire au terme d’une carrière accomplie.