Voix plurielles, n° 21-1 : "Expressions du quotidien dans les littératures contemporaines de langue française" (dir. Adina Balint & Sara Buekens)

Editorial (p. 1)

Dossier « Expressions du quotidien dans les littératures contemporaines de langue française », dir. Adina Balint et Sara Buekens.

Balint, Adina et Sara Buekens. « Expressions du quotidien dans les littératures contemporaines de langue française » (pp. 2-7)

Auvray, Marie-Lise. « La parole, une parenthèse quotidienne au profit de l’individu dans Cher connard de Virginie Despentes » (pp. 8-22)

Chassaing, Irène. « Catastrophe écologique et quotidien dans Les grands cerfs de Claudie Hunzinger » (pp. 23-35)

Moskovitch, Alexandra. « Le quotidien et la guerre : adaptation et survie dans La vie d’un homme inconnu et Le testament français d’Andreï Makine » (pp. 36-51)

Huchon, Cassandre. « Une poétique du ‘discours des tricots’ : l’écriture du quotidien chez Marie Cardinal » (pp. 52-66)

Caron-Veilleux, Victor. « Présences du passé : écriture au/du quotidien chez Andrée Maillet » (pp. 67-84)

Doumenc, Angélique et Stéphane Lapoutge. « Perspectives sémiotiques sur le quotidien. Le cas de Tuer le père d’Amélie Nothomb » (pp. 85-95)

Sauvage, Laure. « Faire saillir le quotidien ? Les formes aphoristiques françaises contemporaines » (pp. 96-108)

Varia

Mejtia, Soumia. « La liminalité du Je numérique dans son rapport indéterminé avec le monde » (pp. 109-119)

Dirhoussi, Loubna, Hassan Id Brahim et Mohamed El Bouazzaoui. « Analyse de quelques aspects de la tradition orientale dans Fictions et L’aleph de Jorge Luis Borges » (pp. 120-131)

Création

Privat, Jaumes. « Border lines » (pp. 132-133)

Comptes rendus

Parayre, Catherine. « Maëlle Dupon. Vènus a l’escorpion / Vénus en scorpion » (pp. 134-135)

Léveillé, J.R. « Bernard Mulaire. Flâneries et souvenances » (pp. 136-138)

Brise, Pauline. « Claude Guilmain. Welsford » (pp. 139-140)

Marcel, Lia. « Isabelle Kirouac Massicotte. Trash : une esthétique des marges dans les littératures francophones du Canada » (p. 141)

