Éric Fabri, Pourquoi la propriété privée ?

Existe-t-il encore une justification de la propriété privée susceptible d’emporter le jugement académique comme celui du grand public ?

Concept peu problématique aux yeux de la majorité qui s’en accommode fort bien, la propriété privée est sous le feu de nombreuses critiques qui y voient la cause de la crise écologique et des inégalités économiques et sociales. Alors que les uns voient dans ce droit un des axiomes du libéralisme moderne, les autres soulignent la nécessité de réorganiser les rapports propriétaires. Se pourrait-il que les arguments des premiers rendent illégitimes les efforts des seconds ?

C’est à répondre à cette question que s’emploie cet ouvrage en analysant les principaux arguments utilisés dans le débat contemporain pour justifier l’existence de la propriété privée. Trois arguments sont plus particulièrement étudiés : la justification de la propriété privée par le travail, par l’efficience économique dont elle serait la cause, ainsi que par la liberté individuelle qu’elle rend possible.

Cet ouvrage nécessaire expose les difficultés et les impasses des arguments mobilisés dans le débat contemporain pour justifier la propriété privée. Il pose les bases d’une réflexion pour une nouvelle théorie démocratique de la propriété débarrassée du spectre de l’absolutisme propriétaire. Il s’adresse tant à la citoyenne ou au militant qu’aux académiques qui y trouveront des discussions accessibles mais pointues des principales justifications de la propriété privée.

Éric Fabri est chercheur postdoctorant à l’Université libre de Bruxelles. Après des séjours comme chercheur invité à Oxford et Harvard, ses recherches actuelles portent sur la question de l’héritage dans les théories de la justice contemporaine et l’histoire de la pensée politique.

—

On peut lire sur laviedesidees.fr un article sur cet ouvrage…