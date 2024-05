Jeanyves Guérin, Le Bloc-notes de François Mauriac. Lecture politique.

François Mauriac fut, selon Jean Lacouture, « le plus grand journaliste de son temps ». Il est l’inventeur d’un genre à sauts et gambades, le bloc-notes qu’il a publié à La Table ronde, à L’Express et au Figaro littéraire entre 1952 et 1970. C’est aujourd’hui la part la plus vive de son œuvre dont journalistes et historiens citent sans cesse des formules percutantes. Au fil des jours, le spectateur engagé réagit à l’actualité politique, crises ministérielles de la Quatrième République, décolonisation du Maroc, guerre d’Algérie, mise en place de la Cinquième République, mai 68. Ses lecteurs attendent des prises de positions. Il les déroute souvent, notamment quand il passe du soutien à Mendès France à celui au général de Gaulle. Le chrétien tourmenté reste un homme libre rebelle à l’esprit d’orthodoxie.

Jeanyves Guérin est professeur émérite de littérature française à l’université de la Sorbonne nouvelle.

