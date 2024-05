Crédibilité, confiance, crédit

Les Colloques en ligne de Fabula accueillent les actes de deux journées d'étude tenues en février 2023 à l'initiative de Frédérique Leichter-Flack et d'Emmanuel Bouju, qui ont associé le Centre d’Histoire de Sciences Po à l’équipe comparatiste (CERC) de la Sorbonne Nouvelle. Premier volet d’un "colloque éclaté" intitulé Fiducia, elles visaient à faire dialoguer différentes approches disciplinaires – littéraire, sociologique, juridique et historique – autour d’un questionnement commun consacré aux enjeux de la construction de la crédibilité dans les récits de soi. Des témoignages d’expériences-limites et de modalités de survie traumatiques, aux demandes de secours ou de protection adressées aux autorités publiques en vue de se qualifier au statut de réfugié, la production sociale de récits de soi articule étroitement, jusqu’au conflit, visée véridictionnelle et visée fiduciaire. Il ne s’agit pas seulement de dire le vrai ou d’être sincère pour être cru : en l’absence de preuves irréfutables, il faut être reconnu comme fiable et savoir gagner à soi la confiance de ses auditeurs et juges. Que faut-il alors confier de soi pour inspirer confiance et convaincre de sa bonne foi ? Comment le récit de soi est-il modifié par la conscience que sera exercé sur lui un soupçon ? Comment manipuler les topoï du récit de traumatisme, de détresse ou de persécution ?