Revue d’Histoire du Théâtre, n° 298 : "Jean-Pierre Vincent"

Comment rendre compte de qui était Jean-Pierre Vincent (1942-2020), homme de théâtre dont le riche parcours irrigue soixante années de notre histoire théâtrale ? Des centaines de comédiennes et de comédiens qu’il a contribué à former dans les écoles nationales de théâtre ? De ses collaborateurs, fidèles ou occasionnels ? De sa direction de grandes institutions ? De ses combats politiques infatigables pour que vive le théâtre public, qui était l’essence même de ce qu’il considérait comme sa mission ?

Celles et ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui gardent vivants sa générosité pétrie d’exigence, son érudition sans pédantisme, son humour, sa joie de vivre inquiète et gourmande, son besoin viscéral de confronter ses idées à celles des autres, son souci constant, politique, d’être toujours en avance sur la pensée du présent grâce à la réflexion sur le passé, et englobant le tout : sa passion pour le théâtre. […]

Sommaire

OUVERTURE EN IMAGES

2 rue du pont de lodi

Pascal Rambert

Pour un théâtre humaniste

Frédérique Plain

Pour les vivants – formalisation posthume

Frédérique Plain

Mise en scène : un mode d’emploi

Jean-Pierre Vincent

« Un trésor est caché dedans ». Jean-Pierre Vincent et les classiques

Joël Huthwohl

Classiques contemporains ? Extraits des Carnets

Jean-Pierre Vincent

Jean-Pierre Vincent et l’écriture contemporaine. Histoire d’assauts

Frédéric Vossier

Jean-Pierre et moi

Bernard Chartreux

« La “nouvelle” Comédie-Française : une bande de jeunes sérieuse ». Jean-Pierre Vincent administrateur de la Comédie-Française (1983 – 1986)

Agathe Sanjuan

De la distillation d’un théâtre humoriste dans un monde culturel perclus d’esprit de sérieux ou de comique ritualisé

Marie-Madeleine Mervant-Roux

Transmettre

Hortense Archambault

L’Arte del Risotto

Jean-Pierre Vincent