Jean-Louis Bédouin et Stéphane Manel, La Poésie surréaliste

L'anthologie de référence de la poésie surréaliste, de ses origines il y a cent ans, jusqu'aux années 1970.

Si le surréalisme a des sources lointaines chez Rimbaud, Nerval ou Lautréamont, puis des sources plus directes chez les dadaïstes, c’est autour de Breton et de ses amis – Soupault, Eluard, Aragon, Desnos – que le mouvement s’organisa vers 1924. La Révolution surréaliste était née.



Dans tous les pays du monde, le mouvement a eu ses adeptes, ses prodiges. Plusieurs générations de poètes et d’écrivains, de René Char à Julien Gracq, d’Aimé Césaire à Jacques Prévert, d’Antonin Artaud à Joyce Mansour, d’Octavio Paz à Fernando Arrabal, s’engageront dans le sillage de ces initiateurs : même longtemps après avoir pris leurs distances avec le groupe, tous conserveront dans leurs écrits l’empreinte de cette expérience créative débridée.



Cent ans après la parution du premier Manifeste de Breton, Seghers republie l’anthologie de référence sur la poésie surréaliste, ici illustrée par Stéphane Manel. Maintes fois rééditée, elle rassemble un choix étonnant de poèmes, des années 1920 jusqu’aux années 1960, et restitue, en un seul volume, l’essentiel du message surréaliste. Qu’il soit connaisseur ou néophyte, le lecteur, emporté dans la pleine luxuriance des images, dans le vertigineux délire littéraire, y fera de passionnantes découvertes.