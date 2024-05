Liberté pour les sciences sociales

Depuis une dizaine d’années, un peu partout dans le monde, avec des intensités différentes selon les contextes politiques et culturels, les sciences humaines et sociales (SHS) font l’objet de disputes, de querelles, parfois d’hostilité et d’attaques frontales. En un sens, la concomitance de ces critiques témoigne de la mondialisation récente des sciences sociales. Elle témoigne aussi, a contrario, d’une fragmentation, d’une fermeture du monde (à l’opposé de la globalisation vantée au tournant du millénaire) et d’un retour des formes autoritaires du pouvoir politique. À l'initiative de Nicole Lapierre, Évelyne Ribert et Philippe Roussin, un dossier de la revue Communications vient analyser dette situation dans la diversité de ses manifestations pour envisager, au-delà de la nécessaire défense des libertés académiques, l’avenir de nos disciplines.