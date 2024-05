En apparence moins violente que les insultes "pute" ou "salope", la notion d'allumeuse est en réalité à la fois cause et justification des violences sexistes. Elle est omniprésente, des cours de collège aux tribunaux. Dans Allumeuse. Genèse d'un mythe (Seuil), Christine van Geen déconstruit l'archétype de l'allumeuse, de l’Antiquité à l’époque contemporaine : Ève, Cassandre, Galatée, Lolita, débusquant ses avatars dans les romans de Huysmans, les chansons de variété, le rap et les controverses de l’ère #MeToo. À ces grandes figures répondent des femmes anonymes, témoignant de cette expérience banale : se voir prêter un désir de séduction qui impliquerait leur consentement.

