Zadig, hors série : "Rêver l'Europe"

A la veille des élections européennes, les lecteurs découvriront dans ce numéro hors-série exceptionnel proposé par ARTE et Zadig une matière vivante pour débattre et penser les enjeux politiques de l’espace culturel européen grâce à de grandes plumes du continent, explorer son histoire avec Patrick Boucheron et Xavier Mauduit, découvrir la généalogie de ses mythes fondateurs avec François Busnel, ou encore appréhender sensiblement l’Europe grâce à des reportages littéraires uniques.

Des illustrations, infographies et portfolios viennent enrichir ce voyage unique, offrant aux lecteurs une plongée visuelle et poétique dans la diversité et la richesse du continent.

Au sommaire : Erri De Luca et Lola Lafon, en dialogue dans ce numéro, mais aussi Javier Cercas, Andreï Kourkov, Maria Pourchet, Hartmut Rosa ou encore Wim Wenders. Catherine Poulain et François-Henri Désérable…

Feuilleter quelques pages…

—

On peut lire sur Actualitte.com un article sur ce volume…