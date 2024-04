Dictionnaire historique et critique des animaux

Jamais le monde animal n’a été l’objet d’une si vive attention des scientifiques, des médias et du grand public. Jamais il n’y a eu autant d’animaux tués pour notre consommation et jamais le danger d’extinction d’une partie du monde animal n’a été aussi éminent à cause du réchauffement climatique, des pratiques de déforestation et autres formes d’emprises humaines et de spoliations de la nature.

Pourtant, il n’existait jusqu’ici aucun dictionnaire proposant une synthèse des connaissances dans le champ en pleine expansion des études animalières. Résultat de quatre ans de séminaire à la Maison des Sciences de l’Homme, ce dictionnaire réunit 41 autrices et 39 auteurs, historiennes et historiens, historiennes de l’art, philosophes, juristes, anthropologues, vétérinaires, scientifiques qui font le point en 125 notices sur une dimension désormais vitale de notre survie dans l’anthropocène : de quels savoirs disposons-nous sur le monde animal pour envisager un futur avec lui? Comment concevoir un avenir avec tous les animaux, pour former, dans la multitude des approches du savoir, une communauté de vivants ensemble?

Pierre Serna enseigne l’histoire moderne à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Malik Mellah est docteur en histoire. Véronique Le Ru est professeure à l’Université de Reims. Benedetta est docteur en philosophie.